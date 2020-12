La décision est symbolique mais à n’en pas douter, elle réchauffera le cœur de la famille et des proches. Le collège communal de Boussu vient en effet de décerner le titre de citoyen d’honneur au docteur Hermant Ravin Ramchurn. Ce dernier était malheureusement décédé après avoir contracté le coronavirus dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de professionnel de la santé.

"A travers cette distinction, le Collège communal a voulu rendre hommage non seulement au Docteur Ramchurn, lequel n'a pas hésité à se mettre au service de la cellule Covid, tout en le payant de sa vie, mais également rendre hommage au secteur (para)médical: les héros de la crise sanitaire qui nous vivons depuis près d'une année", explique-t-on du côté de la commune de Boussu.

"Rien ne prédestinait médecins, infirmières, à faire face mentalement à cette situation hors du commun. Ils sont toutefois parvenus à faire preuve d'une solidarité et d'une énergie hors du commun dans des conditions de travail souvent précaires et dans ce questionnement médical permanent. On peut affirmer sans se tromper qu'ils se sont comportés en héros. Encore une fois, nous leur disons merci."

Le docteur Ramchurn, 62 ans, était cardiologue au sein du CHR Mons-Hainaut depuis 1997. Il était particulièrement apprécié de ses patients, qui le décrivent comme un médecin profondément humain, généreux et à l’écoute. Ses collègues avaient également tenu à lui rendre hommage en soulignant l’investissement sans faille dont il a fait preuve en cette période de crise.