Ils sont principalement issus de la scène hip-hop et électro.

Le grand jour semble encore loin pour les plus impatients mais la programmation du Festival de Dour met les petits plats dans les grands pour les faire patienter. Depuis quelques semaines, elle lève le coin du voile sur cette édition 2020 en annonçant l’une ou l’autre salve d’artistes. C’est encore le cas ce jeudi, avec l’annonce de neuf nouveaux noms d’artistes hip-hop et électroniques.

À ce stade, à peine 20% de la programmation du festival a été dévoilée. On y retrouve pourtant déjà de grands noms. Citons par exemple A$AP Rocky, Alkpote, Earthgang, Flohio, GoldLink, Nekfeu, Niska, OBOY, Oxmo Puccino, Stormzy ou encore Zwangere Guy, également programmateur de la Boombox pour la soirée d’ouverture du mercredi.

À ces premiers noms s’ajoutent désormais celui de Koba LaD, récente révélation du rap français. Auteur d’un deuxième album studio, "L’Affranchi", certifié disque de platine, il se produira pour la produire fois à Dour, sur la Boombox, tout comme l’artiste franco-martiniquais Kalash et son subtil mélange de reggae, dancehall vocodé et rap. Autre grande première annoncée, la présence de Freeze Corleone.

Alors que Lorenzo vient d’être annoncé, c’est au tour d’un autre membre du collectif Columbine de faire ses débuts à Dour Festival. Pour cette nouvelle édition, c’est le rap langoureux de Lujipeka qui viendra déchainer les foules, aux côtés du rappeur perpignanais aux productions chaudes et aériennes, Nemir.

Le samedi sera l’occasion de retrouver deux artistes montantes du moment. À la croisée entre rap, trap et r’n’b, Princess Nokia et Lous and The Yakuza débarquent cette année, armées de leurs flows survoltés et de leurs textes engagés. Le lendemain, c’est le mystérieux Vladimir Cauchemar qui prendra les rênes pour proposer un show déjanté et unique en son genre.

Le dimanche sera la journée des retrouvailles car le duo légendaire aux basses loufoques TNGHT sera de retour sur les devants de la scène après sept ans d’absence, avec leur tout nouveau projet, “TNGHT II”. L’organisation pourra aussi compter parmi les têtes d’affiches du festival le Canadien aux multiples projets Excision, référence de la scène bass music. L’artiste se produira sur la Red Bull Elektropedia Balzaal et ne devrait laisser personne indifférent.