Le Dour Festival va faire son grand retour cette année avec une quelques nouveautés dont le Dour CampFest qui permettra aux festivaliers de vivre aux sons des artistes quelques jours plus tôt que d’habitude. Comme chaque année, de nombreux bénévoles auront l’occasion de travailler tout au long de l’événement. La campagne de recrutement vient d’ailleurs d’être lancée.

Devenir bénévole au sein du Dour Festival permet de vivre l’événement d’une façon unique et de rencontrer un réseau de bénévoles toujours plus important. Pour rejoindre la bande des volontaires pour ce Dour Festival 2022, rien de plus simple. "Toutes personnes qui aiment travailler en équipe et qui souhaitent découvrir toutes les facettes du Dour Festival peuvent postuler en tant que bénévole", indique l’asbl Gogogo, responsable du recrutement. "Il faudra également être disponible durant les mois de juin et juillet."

Les candidatures devront être envoyées par mail à l’adresse : volontaires@gogogoasbl.be. Le mail devra contenir l’ensemble des coordonnées du futur bénévole à savoir, son nom, prénom, adresse complète et numéro de téléphone. Les dates de disponibilités devront également être mentionnées. Un des membres de l’asbl Gogogo se chargera ensuite de fixer un rendez-vous afin d’expliquer les futures missions des bénévoles.

Pour rappel, cette année sera un peu spéciale au Dour Festival qui proposera une version XXL avec le Dour CampFest qui fera son apparition trois jours avant le début officiel du festival. Au total, l’événement s’étendra donc du 10 au 17 juillet. L’accès au Dour CampFest sera gratuit pour toutes les personnes en possession d’un ticket cinq jours du Dour Festival 2020 et/ou 2021.

45 artistes ont déjà confirmé leur présence parmi lesquels on retrouve Angèle, Niska, Dax J, Goldlink, Gazo, Folamour et bien d’autres.