Prouver que la pratique sportive n’est pas incompatible avec la protection de l’environnement, c’est l’objectif poursuivi par le projet européen GreenCoach, pour lequel l’Association des Clubs Francophone de Football (ACFF) a décidé de s’impliquer concrètement. En décembre dernier, cette dernière ouvrait les candidatures à 12 clubs-pilotes, volontaire pour participer à la phase-test du projet. Chez nous, le FC Vacresse (Jurbise) vient d’apprendre que son dossier avait été retenu.

"Nous en sommes bien sûr ravis", souligne Landry Vivier, directeur technique du club jurbisien. "Cela nous permet de nous inscrire dans une dynamique positive, on va de l’avant et on tente de faire notre maximum, tant pour nos affiliés que pour l’environnement. Grâce au soutien de l’ACFF, on aura une idée plus précise de ce que l’on fait et de ce qu’il reste à faire pour limiter autant que possible notre impact sur notre environnement."