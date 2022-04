Proposer un événement axé sur une meilleure compréhension et un plus grand respect de l’environnement, c’était l’objectif poursuivi par la ville de Saint-Ghislain en 2019, alors qu’elle mettait sur pied pour la première fois Festinature, un événement totalement gratuit organisé dans le cadre du printemps sans pesticides et de la quinzaine de l’abeille. La crise sanitaire avait freiné l’élan de la ville mais 2022 sera l’année du grand retour.

Le rendez-vous est d’ores et déjà fixé au 22 mai prochain, au sein du parc communal de Tertre. "Comme nous ne laissons jamais rien au hasard, il se déroulera durant la journée mondiale de la biodiversité", précise Rudy Bureau (PS), échevin en charge de l’environnement. "Durant cette journée, la gestion des espaces verts sans pesticides, la sensibilisation des citoyens à la préservation des pollinisateurs et l'alimentation durable seront abordés."