La soirée de vendredi s’annonce terrifiante à Frameries. La commune a en effet décidé de mettre les petits plats dans les grands pour la cinquième édition de son festival des arts de l’étrange. Dès 18 h, de multiples animations seront organisées au parc communal de Frameries. Le clou du spectacle aura lieu à 21 h 30 lors du grand cortège funèbre qui se rendra jusqu’à la Grand Place de Frameries. Un spectacle de feu sera également organisé afin d’en mettre plein la vue aux petits et grands. L’accès au festival sera entièrement gratuit. Le covid safe ticket ne sera pas obligatoire au contraire du port du masque.

Après un an d’absence, dû à la crise sanitaire, le festival des arts de l’étrange signe donc son grand retour à Frameries. "Petits et grands vont de nouveau pouvoir venir frissonner de plaisir ce vendredi 29 octobre à l’occasion du festival des arts de l’étrange de Frameries", confie Romy Cordivani, responsable communication de la commune de Frameries. "Il prendra place dès 18 h au parc communal de Frameries. La maison communale de prévention se chargera de l’organisation des multiples activités en collaboration avec les bénévoles du comité de quartier. Le spectacle de clôture sera quant à lui assuré par "les ballons et merveilles by Magic Morgan"."

Au programme de cette soirée d’Halloween, les Framerisois pourront admirer des spectacles de magie, de jongleurs, de marionnettes, des danseuses d’outre-tombe, des mascottes, des échassiers monstrueux et des âmes perdues. Un fakir sera également présent sur place tout comme les tambours de l’enfer, les escroq’morts, le cube et le cirqu’Halloween. La journée se clôturera en beauté par un impressionnant spectacle, organisé par "les ballons et merveilles by Magic Morgan". "Il mettra en place un cortège funèbre qui rejoindra la Grand Place de Frameries", indique Romy Cordivani.

A noter que les chiens seront interdits d’accès à l’événement. Les commerçants locaux se chargeront de rassasier les visiteurs. ", confirme Romy Cordivani. Les participants sont donc attendus dès 18 h au parc communal de Frameries pour frissonner de plaisir.