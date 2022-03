L’incertitude était grande mais l’espoir demeurait encore. Le couperet est finalement tombé ce jeudi. L’édition 2022 du Festival Mondial du Folklore de Saint-Ghislain, prévu du 13 au 20 juin prochain, est à nouveau annulé pour la troisième année consécutive. La décision a été prise "avec beaucoup de tristesse" par le Conseil d’administration ce mercredi. Plusieurs groupes de danseurs, parmi les plus importants, se sont désistés, rendant compliqué le maintien de l’événement.

"Nous ne pouvions plus attendre pour prendre cette décision, par respect pour nos partenaires", explique Daniel Coustry, président du festival. "Plusieurs paramètres nous ont poussés à la prendre. Le contexte mondial bien sûr, qui n’est pas très réjouissant, mais aussi le désistement de quatre groupes qu’il était difficilement possible de remplacer si tardivement, alors que les prestations proposées au festival sont de très haute qualité et que cette qualité primera toujours pour nous."

Par ailleurs, le Festival de Saint-Ghislain n’est pas le seul rendez-vous pris par les troupes de danseurs. "Ils participent à une tournée d’un mois ou deux et fréquentent donc d’autres événements. Le festival organisé du côté de Marseille a été annulé, ce qui chamboule les choses pour les groupes. Par ailleurs, nous devons obligatoirement proposer aux participants une couverture vaccinale, dont les prix varient pour les pays frontaliers, européens et non-européens. Pour Cuba, nous espérions trouver une solution mais cela n’a pas été possible."

Par participant, l’organisation aurait dû dépenser 134 euros par personne, soit un total de 4200 euros. Auxquels s’ajoutaient encore les dépenses pour les troupes d’Afrique du Sud ou d’Équateur. "Nous recevions aussi un ensemble d’enfants russes. Mais d’un point de vue technique et politique, il n’était plus possible de maintenir leur venue." Autant d’éléments qui ont lourdement pesé dans la balance.

"Du côté de la ville de Saint-Ghislain, le soutien financier est assuré depuis près de 37 ans. Mais les subsides perçus auprès d’autres partenaires ne sont pas confirmés si tôt. Nous n’avons donc pas l’assurance de les obtenir cette année. C’est un risque que nous n’étions pas prêts à prendre." Il faudra donc attendre 2023 pour profiter du dépaysement culturel offert par le festival, qui devrait par ailleurs changer de dates.

"Rien n’est encore décidé, nous y réfléchissons mais le mois de juin est une période compliquée car tous les jeunes sont en examen, les parents travaillent encore,… Nous avons trop de difficulté à trouver des groupes." L’organisation se penche d’ores et déjà sur l’édition 2023. Des contacts avec un groupe "qui viendra de vraiment très loin et dont on rêve depuis longtemps le retour" ont déjà été initiés.