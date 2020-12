Les bonnes nouvelles s’enchainent en cette période de fin d’année ! Après avoir annoncé que le chantier de l’autoroute E19-E42 serait enfin terminé ce dimanche, la Sofico est en mesure de mettre en service, dès ce vendredi 18 décembre, le nouveau giratoire construit à la sortie d’autoroute de Saint-Ghislain, sur la N547.

"Le giratoire est conçu sur 2 bandes à la sortie. Cet endroit a été le théâtre de nombreux accidents graves", rappellent le ministre-président Elio Di Rupo (PS) et le ministre de la mobilité Philippe Henry (Ecolo). "Les autorités saint-ghislainoises demandaient avec insistance qu’un rond-point soit érigé afin d'y améliorer la sécurité routière."

Les nombreux marquages au sol et la multiplication des panneaux de signalisation n’y avaient rien fait. Chaque jour, ou presque, un nouvel accident était en effet à déplorer. En cause, des automobilistes ne respectant pas le cédez-le-passage et s’engageant afin de traverser les voies, coupant ainsi la route aux usagers circulant sur la N547.

Pour rappel, le Montant des travaux s’élève à 950.000 euros HTVA. Le chantier a été exécuté rapidement en cette période particulière sur environ 3 mois. C’est la Sofico qui s’est chargée de la gestion de l’ensemble de l’ouvrage. ​La finalisation de ce giratoire est prévue lorsque les bons jours arriveront.

Restera alors à espérer que ce giratoire suffise pour mettre fin à la problématique…