Il s'agit de la seule province belge où le prix moyen d’une maison est inférieur à 200 000 euros.

Le nouveau baromètre immobilier des notaires est sorti ce mercredi matin. Celui-ci révèle tout d'abord que le marché immobilier a fortement ralenti au cours du deuxième trimestre 2020 en Belgique. La diminution du nombre de transactions est de -15,9% par rapport à la même période en 2019. La faute évidemment au coronavirus. Selon les chiffres du baromètre des notaires, il faut retourner en 2015 pour trouver un nombre aussi faible de transactions immobilières enregistrées dans notre pays au cours d’un seul trimestre.

Pour la province du Hainaut, on a observé une diminution de -7,6% de transactions immobilières sur ces six premiers mois. En avril et en mai, la baisse a été forte, respectivement -20,3% et -29,8 %, alors qu’on voit une reprise au mois de juin, avec une augmentation de +13,4%.

"Il s’agit en partie d’un phénomène de rattrapage", analyse le notaire Renaud Grégoire. "Ce sont par exemple des dossiers qui avaient été lancés juste avant le confinement et qui ont été ralentis. Ou des gens qui recherchaient déjà une maison ou un appartement depuis un certain temps et dont les recherches ont été interrompues par le confinement. Depuis la mimai, et le début du déconfinement, les particuliers reviennent nombreux sur le marché. C’est-à-dire que les gens achètent à nouveau des biens comme habitation personnelle."

Quant au prix moyen d'une maison, il s'élève à 161 256 euros dans le Hainaut. Ce qui en fait la seule province de Belgique où le prix moyen d’une maison est inférieur à 200 000 euros sur les six premiers mois de 2020. En cinq ans, c’est aussi la province wallonne où le prix moyen a le moins augmenté (+19 000 euros). Si l’on tient compte tenu de l’inflation sur cette même période, la hausse de la valeur réelle est de 7 000 euros.

Le prix moyen d’une maison dans le Hainaut est donc 39,6% moins élevé que le prix moyen d’une maison en Belgique. Au cours des six premiers mois de 2020, le prix moyen d’une maison en Belgique était en effet de 267 040 euros. Il s’agit d’une augmentation de +1,9% par rapport à 2019, sachant que l’inflation s’est élevée à +0,3%. C’est la plus faible hausse depuis cinq ans.

Les appartements aussi les moins chers

De leurs côtés, les appartements connaissent une hausse importante de leur prix moyen. Il est désormais de 242 024 euros sur les six premiers mois de l’année en Belgique, soit une augmentation de +5,9% par rapport à 2019, sachant que l’inflation était de +0,3% sur la même période. Mais dans la province du Hainaut, le prix moyen d'un appartement n'est que de 147 784 euros.

Là aussi, il s'agit de la plus faible moyenne de toute la Belgique. A titre de comparaison, un appartement coûte en moyenne 275 600 euros dans le Brabant wallon, 179 600 euros en province de Liège ou encore 183 000 euros du côté de Namur.