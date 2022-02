Les contrôles menés à Vicq, à la frontière française, auront eu des impacts à long terme. C’est le cas à Hensies et dans la commune de Saint-Aybert en France où le Hameau de la Neuville devait désormais faire face à un charroi important. Les deux communes ont donc décidé d’agir en rendant cette route, peu adaptée à une circulation dense, réservée à la desserte locale. Des contrôles des polices locales seront effectués afin de s’assurer que la mesure est respectée.

Les deux communes transfrontalières de Hensies et Saint-Aybert ont donc décidé de se concerter afin de préserver leurs routes communales. "Suite à la problématique de circulation intense dans le Hameau de la Neuville, nous avons décidé, avec mon collègue Éric Thiebaut député bourgmestre d’Hensies, de réserver la rue à la circulation locale", indique le Maire de la commune de Saint-Aybert. "L’ancienne chaussée en pavés, revêtue d’une simple couche d’enrobé, se dégrade par la formation de nids-de-poule et les accotements ne sont plus stabilisés ne permettant plus d’accueillir ce charroi important."

Cette décision découle également des contrôles menés à Vicq qui avaient entraîné une augmentation de la circulation transfrontalière. "Des contrôles périodiques sont encore menés à Vicq", annonce Eric Thiébaut. "Depuis leur mise en place, la circulation transfrontalière a considérablement augmenté. Certaines rues ne sont toutefois pas adaptées à ce charroi important d’où notre décision de réserver le Hameau de la Neuville à la circulation locale."

Des contrôles des polices locales seront menés afin de s’assurer que cette nouvelle règlementation est bien respectée. La raison de la mise en place de ceux de Vicq, qui avaient entraîné la colère de nombreux maires et bourgmestres, semble quant à elle moins floue. "Je pense qu’ils essayaient de trouver les fournisseurs de matériels pour passeurs", conclut Eric Thiébaut.