Après une première édition à succès, le Kaki Club va faire son grand retour et entamer son chapitre 2. Quelques changements sont tout de même à signaler. L’événement n’aura en effet plus lieu à Dour mais à Quiévrain et ne sera plus en plein air, suite à la météo défavorable, mais bien au sein du centre d’Animation de la commune de Quiévrain. Le festival se tiendra les 25, 26 et 31 décembre ainsi que le 2 janvier prochain. Le Kaki Club avait initialement vu le jour suite à l'annulation du Summer Festival.

La line-up de l’événement n’a pas encore été dévoilée mais les organisateurs promettent du très lourd pour ce chapitre 2. "Plusieurs artistes nationaux et internationaux ont déjà confirmé leur présence", confie Richard Vanderhaeghen, organisateur du Kaki Club. "Nous attendons encore quelques jours avant d’annoncer les premiers noms. Une chose est cependant sûre, l’annonce de certains artistes devrait faire l’effet d’une bombe et plaire à de nombreux amateurs du Kaki Club."

Les dates n’ont pas non plus été choisies au hasard. "De nombreuses personnes ont des envies de sortie le 25 décembre, après avoir fêté Noël", indique Richard Vanderhaeghen. "Nous allons donc combler leur envies en proposant la première date de concert ce jour-là. Un second sera organisé dès le lendemain. Le 31 décembre et le 2 janvier viendront compléter le calendrier des concerts. 2 000 places seront disponibles pour chacun de ces rendez-vous."

Les 2 000 places disponibles par soir devraient se vendre comme des petits pains dès l’annonce des premiers artistes à en croire Richard Vanderhaeghen. Les mesures sanitaires actuelles obligent tout de même les participants à être en possession de leur Covid Safe Ticket. "Nous allons bien évidemment nous plier aux règlementations en vigueur. Le Covid Safe Ticket sera donc obligatoire", conclut Richard Vanderhaeghen.

Il ne reste plus qu'à patienter quelques jours avant de découvrir les noms des artistes qui feront vibrer le public du Kaki Club.