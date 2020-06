La date nous a été confirmée par le gestionnaire de la station-service.

Depuis quelques mois, l’aire autoroutière de Saint-Ghislain a changé de visage avec les arrivées de trois géants de l’industrie de la restauration rapide : Starbucks, Burger King et KFC. Si les deux premières chaînes ont pu démarrer leurs activités dès la fin du mois de décembre, il a fallu encore patienter plusieurs mois avant de découvrir le KFC.

La célèbre chaîne de fast-food de poulet frit aurait initialement dû ouvrir ce cinquième restaurant belge à la mi-avril. Mais la crise du Covid-19 est venue contrecarrer les plans d’EG Group, gestionnaire des stations-services de cette aire d’autoroute. Le groupe a fait le choix de repousser la date d’ouverture de plusieurs semaines.

© A. Lcx.

Et cette date sera finalement le mardi 9 juin, selon nos informations confirmées par EG Group. Dès la semaine prochaine, il sera donc enfin possible de déguster les fameux buckets du KFC. Evidemment, il ne sera pas question de manger sur place tant que la réouverture du secteur Horeca belge n’aura pas été actée par le Conseil national de sécurité. Dans un premier temps, il sera donc uniquement possible de commander à emporter ou en restant dans son véhicule via le drive-thru.

Pour rappel, les restaurants KFC et Burger King se sont partagé les deux côtés de l’aire autoroutière de Saint-Ghislain en s’implantant dans le bâtiment existant de la station-service Texaco. En venant de Tournai ou de la France, les automobilistes peuvent d’ores et déjà se laisser tenter par le Burger King tandis que ceux qui se dirigent vers la France pourront tester le KFC dès le 9 juin.

En décembre 2018, KFC avait annoncé son retour en Belgique, où l’enseigne compte ouvrir à terme 150 établissements. Le premier KFC de Belgique a ouvert en juin 2019 à la gare du Nord de Bruxelles. Ont ensuite suivi ceux de Liège, Turnhout et du Wijnegem Shopping (province d’Anvers).

© A. Lcx.