La Wallonie a lancé lundi, symboliquement dans une pharmacie de Frameries en présence de la Ministre wallonne de la Santé Christie Morreale, une expérience-pilote de vaccination contre le covid-19 en pharmacie qui se déroulera jusqu'au 30 juin prochain. Cette nouvelle étape s'inscrit dans le cadre de la récente modification législative fédérale permettant d'organiser la vaccination contre le Covid-19 en pharmacie. Le nouvel axe de vaccination doit permettre de multiplier les initiatives de proximité qui pourront être déployées dans le cadre de la prochaine campagne de la dose booster pour se protéger du Covid-19.

La mise en action de la nouvelle campagne de vaccination de proximité est organisée en collaboration avec les trois fédérations des pharmaciens: l'association pharmaceutique belge (APB), l'association des unions de pharmaciens (AUP) et l'office des pharmacies coopératives de Belgique (OPHACO). Elle sera réalisée dans un premier temps dans 26 officines-pilotes qui étaient déjà partenaires des centres de vaccination.

Concrètement, tous les citoyens wallons, âgés de 12 ans et plus, pourront se faire vacciner contre le Covid-19 dans une des officines désignées. La liste des officines ainsi que les modalités pratiques de prise de rendez-vous sont disponibles sur le site www.jemevaccine.be ou via le numéro d'appel gratuit 0800.45.019.

"Il reste 9 centres de vaccination pour la Wallonie, certains centres étant obligés de fermer pour permettre à la culture, notamment, de reprendre", a expliqué Didier Tenret, président de l'AUP. "L'Etat mise sur la vaccination par les médecins ainsi que, désormais, par les pharmaciens. Nous sommes actuellement en période creuse mais on peut s'attendre à une augmentation, notamment, à la fin juin pour les personnes qui partiront en vacances. Nous sommes dans une phase-pilote au niveau des pharmacies, actuellement au nombre de 26 en Wallonie. Sur base de la phase-pilote, le nombre de pharmacies va être progressivement augmenté, en fonction des pharmaciens qui auront suivi les formations de vaccination, soit plus de 2.000 dans le sud du pays. La perspective à la fin-septembre est d'environ 1.200.000 vaccinations, dont quelque 5.000 par semaines par les médecins et 5.000 par les pharmaciens."