Qui pourra offrir une nouvelle vie au lieu-dit "des Pâtures de Betume" ? Le conseil communal a décidé de mettre le terrain en vente le 20 décembre dernier afin de permettre aux habitants de se l’offrir à partir de 28 810 euros. Les parcelles vendues ont une superficie d’un peu plus de cinq hectares et sont actuellement occupées à titre de location. La commune a finalement décidé de les vendre et cherche quelqu’un souhaitant lui donner une seconde vie.

Ce lieu-dit situé à Thulin et cadastré cherche donc un nouvelle acquéreur. "Suite à la décision du conseil communal du 20 décembre dernier, le collège communal porte à la connaissance du public que les parcelles sises au lieu-dit "les Pâtures de Betume" à Thulin sont mises en vente", indique la commune de Hensies.

Actuellement occupée à titre de location, la parcelle devrait donc s’offrir une nouvelle vie dans les années à venir. "Le lieu-dit présente une superficie de 5,2381 hectares et est mise en vente à partir de 28 810 euros", poursuit la commune de Hensies. "Les parcelles sont actuellement occupées à titre de location."

Pour se la procurer, les citoyens devront formuler une offre d’achat exprimée en euros à déposer par écrit au collège communal situé sur la place communale, 1 à 7350 Hensies. La vente prendra fin le 28 janvier prochain à midi.