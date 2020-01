Le chef de file de l'opposition diffuse des vidéos sur Facebook pour "dénoncer la gestion du Logis Saint-Ghislainois."

Entre le président et le vice-président du Logis Saint-Ghislainois et Pascal Baurain, chef de file de l’opposition Osons! à Saint-Ghislain, le torchon brûle. Si les tensions ont toujours été vives, elles se sont encore renforcées ces dernières semaines. Soit depuis que le conseiller de l’opposition diffuse sur les réseaux sociaux des vidéos dans lesquelles il dénonce la politique de gestion du Logis et déplore le nombre de logements inoccupés.

"Trop, c’est trop", estime-t-on du côté du Logis : une plainte a été déposée contre Pascal Baurain ce mercredi. "Nous ne sommes pas contre la critique, loin de là. Mais les propos qui sont publiés sur les réseaux sociaux sont mensongers et attisent une forme de haine", explique François Roosens (MR&Citoyens), vice-président du Logis. "Ce n’est pas cela, faire de la politique. Cette façon de faire se veut plutôt populiste et ne fait pas avancer le débat."

Pour le président, Patrick Danneaux (PS), réagir était primordial ne serait-ce que pour le personnel, mis sous pression. "Nous souhaitons calmer les esprits et que l'on cesse, sur les réseaux sociaux, de dire n'importe quoi. Au niveau de la Deuxième rue, 50% des logements sont occupés, elle est loin d'être déserte."

De son côté, Pascal Baurain ne se dit pas étonné par ce dépôt de plainte. "Je ne suis en effet pas surpris de voir que ce sont les dirigeants politiques qui portent plainte, car ce sont eux qui sont visés par ma démarche", insiste-t-il. "Je ne vise nullement les travailleurs du Logis, je ne m’attaque qu’aux dirigeants politiques et à leur gestion de la société." Le conseiller communal dit également être sceptique quant à cette plainte.

"En quoi dire qu’une maison est vide lorsque c’est le cas est-il diffamant ? C’est la conséquence d’une mauvaise gestion du parc immobilier. Sur ce point, je persiste et signe. Je suis sans cesse sollicité par des familles en grande difficulté : j’ai donc décidé de dénoncer autrement ce que je dénonce depuis des années : une véritable inaction politique. Dans la Deuxième rue, une maison est inoccupée depuis plus de sept ans ! Est-ce normal lorsque l’on sait que plus de 1200 personnes sont sur la liste d’attente du Logis ?"

Actuellement, 160 logements sont inoccupés sur les 1750 que comprend le parc immobilier du Logis. Tous doivent faire l'objet de petites ou de grosses rénovations. "Il y a un roulement dans la remise en état des logements, nous ne sommes pas inactifs. Lorsqu'il s'agit d'importants travaux, nous travaillons par regroupements. La prochaine phase de rénovation concernera 90 habitations", annonce encore le président du Logis. La plus grande difficulté réside, sans surprise, dans l'obtention des financements nécessaires à pareille démarche.