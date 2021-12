Compte tenu du contexte sanitaire actuel, bon nombre de communes de la région ont préféré annuler les festivités de fin d’année. À Boussu, les autorités ont pris la décision de les maintenir afin d’offrir un peu de réconfort et de féérie aux citoyens. C’est ainsi que du 17 au 19 décembre prochain, un marché de Noël prendra ses quartiers sur la place de Boussu. Quelques mesures covid devront évidemment être observées pour permettre le bon déroulement de l’événement.

Un covid safe ticket devra ainsi être présenté et le port du masque sera obligatoire. Les produits de bouche et boissons de saison devront être consommés à table. "Nous en avons beaucoup discuté, nous avons longtemps hésité à le maintenir mais sur base du dernier comité de concertation et après échanges avec tous les services concernés – y compris la police –, nous avons estimé que rien ne nous empêchait de le faire", explique Domenico Pardo, échevin des fêtes.

"Le marché ne se déroulera pas comme d’habitude et nous invitons vraiment chacun à se montrer prudent et compréhensif. Nous nous devons de respecter des mesures qui nous sont imposées et qui sont contraignantes pour nous aussi. Ce n’est pas de gaieté de cœur que nous serrons la vis. Mais nous avions de cœur de permettre à chacun de sortir un peu de cette morosité ambiante." D’importantes dispositions seront évidemment prises pour que les mesures soient respectées.

Des espaces suffisants entre les tables hautes sont prévus et l’équipe de gardiennage sera renforcée. Le service prévention et les agents de la zone de police boraine seront également mobilisés. "Pour le reste, l’esprit de fête sera bien présent ! 30 chalets seront installés sur la place et proposeront aussi bien des produits de bouche que des idées cadeaux. Les enfants pourront aussi profiter de notre piste de ski et de deux stands forains, accessibles gratuitement."

Plusieurs artistes se produiront par ailleurs tout au long de ces trois jours de festivités. Vendredi, Prescillia chantera Disney tandis que vers 20 heures, c’est Mike Alison, crooner à la voix puissante, qui animera la soirée. Le lendemain, dès 20h30, Vigon, artiste aux multiples facettes ayant notamment assuré les premières parties de Johnny Hallyday, Eddy Mitchell ou Stevie Wonder, qui mettra l’ambiance.

Enfin, dimanche, Morgane, connue pour sa participation à l’Eurovision en 1992, et Tre Voce, groupe vocal au son opéra-rock seront chargés de clôturer un week-end qui se voudra avant tout festif.