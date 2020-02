Julien Roisin tentera de s'imposer au salon de l'agriculture de Paris dans quelques semaines.

Patience et travail sont largement récompensés ! À seulement 19 ans, Julien Roisin est en effet le meilleur berger de Wallonie. Le jeune Lensois est parvenu à s’imposer face à quelque 150 participants lors d’un concours organisé à Bruxelles. Il participera donc, dans quelques semaines, à la grande finale qui aura lieu au salon de l’agriculture de Paris.

Une nouvelle étape qui ne l’effraie pas spécialement. "C’est forcément un peu stressant mais je n’y vais pas pour gagner. Ce qui compte pour moi, c’est vraiment d’y participer et de découvrir autre chose", explique-t-il. Malgré son palmarès déjà bien rempli, le jeune berger se préparera à ce nouveau challenge.

"Je vais participer à une semaine de formation en France. Nous serons coachés et aurons l’occasion de visiter divers élevage pour nous préparer au concours. Je ne sais pas exactement ce qui me sera demandé. Je présume que les épreuves seront un peu plus difficiles que celles auxquelles j’ai déjà participé."

Pour s’imposer lors de la première étape, le jeune berger avait dû démontrer sa capacité à manipuler les moutons, les asseoir, évoquer les maladies éventuelles auxquelles ils pourraient être sujets, ou encore identifier différentes races. Bref, un mélange de notions théoriques et de pratiques. "J’étais sincèrement étonné et agréablement surpris de sortir lauréat, pour la simple raison que ce sont des choses que l’on n’apprend pas forcément à l’école, où les cours sont davantage orientés vers les bovins. Mais ma professeur de zootechnie m'a poussé à participer."

Autodidacte, Julien Roisin est un véritable passionné. "J’avais déjà envie d’avoir des moutons lors de mon entrée en secondaire. L’école que j’avais rejoint à Leuze en avait, j’ai donc eu la possibilité de m’en occuper. En quatrième année, je suis parti du côté de Ciney. Mon école en vendait justement et j’ai saisi ma chance." Quatre bêtes ont ainsi été acquises.

Aujourd’hui, le Lensois, qui effectue une septième année élevage, en possède 60. "Si mes résultats à Paris sont satisfaisants, pourquoi ne pas agrandir l’élevage ?", annonce-t-il. Reste donc à lui souhaiter de s’imposer le 22 février prochain.