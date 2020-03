Le site des Sartis prévoyait un grand projet d'éco-quartier.

Quel avenir pour l'ancien charbonnage des Sartis, à Hensies ? Difficile de répondre actuellement à cette question. Mais l'on peut déjà affirmer que le projet d'éco-quartier ne verra très probablement pas le jour. Le label Quartier nouveau obtenu en 2017 est en tout cas jeté à la poubelle. "Il a été demandé à l'administration régionale en novembre 2019 de ne pas reconduire les marchés publics en cours", explique Willy Borsus (MR), ministre wallon de l'aménagement du territoire interpellé par la députée Jacqueline Galant (MR).

"Compte tenu des très nombreuses difficultés rencontrées, mais surtout du nombre de projets abandonnés par les porteurs eux-mêmes, en léthargie, ou ces aléas juridiques importants qui pèsent sur le dossier, il faut bien constater que le dossier des quartiers nouveaux est un échec", admet le ministre. "En effet, à l'examen minutieux des rapports de synthèse des états d'avancement des projets, il nous est apparu que la balance coût-bénéfice était manifestement totalement déséquilibrée."

La mise en œuvre des projets concernés, dont celui du site des Sartis, pourrait se poursuivre mais sans cet accompagnement spécifique. Et donc, de facto, par le propriétaire principal du site de cet ancien charbonnage. "S'il le souhaite et en fonction de ces éléments d'analyse, le propriétaire a la possibilité de poursuivre le projet de réaménagement du site."

Le Région wallonne attend donc un retour des intentions du propriétaire du site des Sartis. Mais il apparaît déjà que les investisseurs qui s'étaient manifestés pour entreprendre le projet d'éco-quartier ont fait machine arrière. La reconversion du charbonnage est désormais au point mort.

On évoquait pourtant en 2017 la construction de 1 000 logements : 200 maisons unifamiliales, 25 logements bi-familiaux, 700 appartements, une résidence-services de 50 logements. Mais aussi une maison médicale, une école maternelle, une crèche, des commerces et des services de proximité…Les négociations entre les potentiels investisseurs, la commune, le propriétaire des lieux et Natagora (le marais d'Harchis étant voisin du site) n'ont cependant jamais abouti.

Fin 2018, le projet était gommé pour redémarrer d'une page blanche. Mais là aussi, les différentes pistes ne se sont jamais concrétisées jusqu'à présent. Tout le monde s'accorde pourtant sur le constat que cette friche industrielle à l’abandon depuis 40 ans doit être reprise en main. Mais pour y faire quoi ? La réponse dans le prochain épisode, peut-être...