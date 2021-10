Le mois d’octobre sera dédié à la lutte contre le cancer du sein à Honnelles. De nombreux challenges seront organisés, en ce sens, par le plan de cohésion sociale tout au long du mois. Au programme de cette première semaine, une marche libre de 4,5 kilomètres à Erquennes. Les participants sont invités à porter une touche de rose afin de montrer leur adhésion au mouvement. Ils pourront également envoyer par mail un "pink selfie" d’eux qui sera utilisé pour réaliser une grande mosaïque de photos, publiée dans le prochain bulletin communal. A la fin du mois, un verre de l’amitié sera organisé pour les participants à la salle de l’Union sportive d’Angreau.

Le plan de cohésion sociale a décidé de marquer le coup cette année en organisant des activités pendant tout le mois et non plus lors d’un seul week-end comme c’était le cas les années précédentes. "Comme chaque année, nous avons décidé, sous l’initiative du plan de cohésion sociale, d’organiser des activités de sensibilisation au dépistage du cancer du sein", informe Lauriane Carlier, première échevine de Honnelles. "Elles s’étaleront sur l’ensemble du mois d’octobre contrairement aux autres années où seul un week-end d’action était mis en place. Le but de cette initiative est de donner un maximum d’informations sur les maladies graves."

Plusieurs challenges différents seront organisés pour tenter de toucher un maximum de personnes. "Des marches libres sont au programme des deux premières semaines", poursuit Lauriane Carlier. "La première fait 4,5 kilomètres et part du village d’Erquennes. La seconde traversera Roisin sur un parcours de sept kilomètres. Une course libre de six kilomètres allant d’Angre à Onnezies sera organisée du 18 au 24 octobre avant de faire appel, la dernière semaine, à la créativité des Honnellois. Ils seront invités à écrire un poème, faire un dessin ou tout autre chose en lien avec la sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Toutes ces activités sont accessibles librement."

Les participants sont également invités à participer au "pink selfie" pour montrer leur adhésion à l’initiative. "Les participants peuvent prendre une photo d’eux, lors d’un challenge, en apportant une touche de rose et l’envoyer à Annabelle Fiévet, du plan de cohésion sociale, à l’adresse mail : annabelle.fievet@honnelles.be", explique Lauriane Carlier. "Les selfies seront utilisés pour élaborer une grande mosaïque, publiée dans le prochain bulletin communal. Les citoyens adhérant à l'initiative sont également invités à indiquer leurs coordonnées à Annabelle Fiévet pour qu’elle puisse les convier au verre de l’amitié, organisé le vendredi 29 octobre à la salle de l'Union sportive d'Angreau. Un cadeau de participation leur sera donné."