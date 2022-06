Tout le monde l'aura remarqué, les prix de l'énergie flambent. Une tuile pour les piscines qui s'attendent à voir leurs factures exploser. Avec un impact inévitable pour les baigneurs.

Le député PTB John Beugnies s'en est inquiété en commission parlementaire auprès du ministre wallon des Infrastructures sportives. "De plus en plus de piscines ont des difficultés financières", relève le Montois. Il cite notamment la piscine de Péruwelz qui a décidé d'augmenter le prix d'entrée ou celle de La Louvière qui s'attend à une note particulièrement salée pour sa facture de chauffage ou bien encore la piscine Jodoigne qui sera fermée tout l'été pour faire des économies.

Pour John Beugnies, cette crise énergétique vient grever des budgets déjà mis à mal par la pandémie. Il plaide donc pour que le gouvernement wallon prenne rapidement des mesures pour permettre aux piscines de rester ouverte.

Le ministre Dolimont se dit conscient des difficultés rencontrées par les piscines avec la crise énergétique. Et il évoque plusieurs pistes pour la surmonter. Par exemple, de meilleures collaborations entre pouvoirs locaux. Rappelons que des discussions ont ainsi été lancées entre les communes de Boussu, Dour, Honnelles, Hensies et Quiévrain, sans encore aboutir. Le ministre wallon plaide aussi pour réduire la consommation énergétique, réduction qui se fera également ressentir sur les factures. C'est d'ailleurs tout l'objet des Plans Piscine lancés par le gouvernement wallon pour mener des travaux de rénovation synonymes d'efficience énergétique.

Mais pour le député John Beugnies, il y a urgence. Or, si les pistes évoquées par le ministre Dolimont sont bonnes, elles ne sont pas près d'offrir des résultats à court terme. "Avec l'augmentation des factures énergétiques, il y a de gros risques que des piscines ferment leurs portes cet été. Or, de nombreuses familles ne vont pas pouvoir partir en vacances parce qu'elles vont devoir utiliser le budget qui était prévu pour surmonter les hausses des factures d'énergie. On va donc avoir plein de gosses qui n'auront pas les moyens de partir en vacances et dont le seul plaisir sera en été de pouvoir aller nager dans la piscine de leur commune. Mais même ça, on n'est pas sûr de pouvoir leur garantir. Je ne trouve pas ça acceptable, mais il est encore temps pour le gouvernement d'agir pour faire en sorte qu'on ne ferme pas de piscines à cause des prix de l'énergie trop élevés", conclut John Beugnies.