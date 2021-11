La culture et l’histoire ont toujours fait partie intégrante de Dour notamment grâce au musée Mulpas qui accueillait de nombreux visiteurs dans l’ancienne maison communale. Fermé depuis plusieurs années, il devrait enfin être rénové de l'intérieur pour accueillir une nouvelle salle d’exposition temporaire ainsi qu’une nouvelle salle de réunion. L’objectif étant de présenter des expositions thématiques et de les rendre itinérantes.

Les pièces de ce musée seront toujours stockées à l’étage de l’ancienne maison communale de Dour où des expositions thématiques seront organisées. De nombreux musées fonctionnent désormais de la sorte. Cela permettra de continuer de montrer à tous les visiteurs une rétrospective de la vie d’autrefois.

Le musée, créé en 1968, comportait de nombreuses sections qui exposaient toutes des produits locaux qu’elles illustraient, au travers des siècles, par le travail des hommes dans cette région. L’aspect économique et social d’Elouges et la vie de la population étaient alors exposés. Les visiteurs étaient ainsi en contact avec des documents, des iconographies, des œuvres d’art et de nombreux objets ayant servi au cours des XVIIIe et XIXe siècles mais aussi au début du XXe siècle.

Ce musée cher à la population douroise aura donc une nouvelle vie prochainement. Il se tiendra toujours au sein de l’ancienne maison communale d’Elouges. Il pourra ainsi rouvrir après plusieurs années de fermeture.