C’est l’aboutissement d’un important projet, qui avait fait couler l’encre bien avant même que les travaux ne soient officiellement lancés. D’ici peu, le nouveau home du CPAS de Saint-Ghislain, construit sur le site de l’ancienne bergerie de Sirault afin de remplacer l’ancien home les Colombes, accueillera ses premiers résidents. 57 lits et deux lits court-séjour seront ainsi mis à leur disposition. Les délais fixés par la majorité ont donc été respectés, malgré un arrêt temporaire du chantier, crise oblige.

"Au niveau de la construction à proprement dit, tout est terminé, la réception provisoire a déjà pu avoir lieu", confirme Séverine Demarez (PS), présidente du CPAS. "Il reste des finitions et l’équipement de la structure. Les marchés publics sont en cours. Nous restons, comme depuis le début du chantier, assez prudent en évoquant les délais mais dans le courant du printemps, à Pâques au plus tard, nous devrions pouvoir accueillir les premiers résidents."

La majorité socialiste, déjà sous l’ancienne mandature, avait maintenu sa ligne de conduite en confirmant son choix d’une résidence 100% publique, au détriment d’un partenariat public-privé proposé à maintes reprises par l’opposition mais qui "aurait inévitablement fait grimper la note." Pour que la structure soit rentable, il faudra cependant rapidement voir plus grand. La possibilité de construire une troisième aile d’environ 40 chambres et la construction de 10 résidences-services sur une parcelle adjacente du Logis Saint-Ghislain par cette dernière structure est déjà évoquée.

"La construction de cette troisième aile a été intégrée au projet initial car nous savons qu’il faudra aller plus loin. La demande d’extension a déjà été formulée auprès de la Région wallonne car c’est une démarche qui va prendre du temps. Une fois que le feu vert sera donné, nous réfléchirons de façon plus concrète au projet. Anticiper tout cela était primordial." Reste donc désormais à attendre… Et à convaincre.

Car déjà, l’esthétique même du nouveau home divise l’opinion publique. "D’un point de vue urbanistiques, d’autres projets qui nous ont été soumis se voulaient plus traditionnels. Nous estimions, mais c’est subjectif, qu’ils donnaient une impression d’hôpital, ce que nous ne voulions surtout pas. Notre choix s’est porté sur un projet plus audacieux, qui sort de l’ordinaire. Nous pouvons comprendre qu’il divise car les goûts et les couleurs,…"