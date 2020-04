Des grillages seront disposés tout autour du parc afin d'interdire l'accès aux véhicules.

Écrin de verdure dans une commune déjà rurale, le parc communal de Genly est régulièrement fréquenté… Malheureusement, pas toujours pas des citoyens modèles. Afin de mettre un terme à ces quelques agissements suspects, le collège communal vient d’attribuer un marché destiné à sécuriser le parc.

"Très concrètement, il s’agit de faire appel à une firme privée pour l’installation de barrières tout autour du parc", explique David Volant (MR+), premier échevin. "L’accès aux véhicules ne sera plus possible, ce qui est une très bonne chose car aujourd’hui, nous constatons que des trafics en tout genre s’organisent dans le parc, ce qui contribue évidemment à instaurer un climat d’insécurité."

Les piétons pourront évidemment toujours accéder aisément au parc, tout comme les ouvriers communaux via un accès grillagé spécifique. "Une fois ces travaux de sécurisation entrepris, nous procéderons au réaménagement du point d’eau. Il n’est pas très important mais nous avons pris contact avec le parc naturel des Hauts-Pays et le Contrat Rivière pour que cela soit possible."

Enfin, des contacts ont également été pris avec le SPW, propriétaire de la voirie (le parc est situé le long de la N543). "Nous souhaiterions qu’un espace pour les piétons puisse être aménagé le long de la route de Bavay, avec notamment des trottoirs. À l’heure actuelle, il y a une vingtaine de mètres qui peuvent être parcourus en dehors de tout dispositif de sécurité."

Le service public de Wallonie a été récemment sollicité, les autorités communales attendent désormais une réaction. "La sécurisation du parc sera effective cette année mais pour le reste, nous misons davantage sur 2021." La crise sanitaire qui touche le pays ralentit en effet les démarches administratives et contraint les autorités locales à prioriser les dossiers même si le travail se poursuit dans l’ombre.