Difficile, pour ne pas dire impossible, pour la commune de Frameries d’être partout, financièrement parlant. Il faut composer avec des enveloppes limitées, prioriser les projets et donc les étaler sur la totalité d’une mandature. C’est avec cette réalité à l’esprit que les autorités communales envisagent la réfection du parc de La Bouverie dans les prochaines années. En attendant, des initiatives voient malgré tout le jour afin de permettre aux jeunes de profiter d’infrastructures correctes.

Et les citoyens ne sont pas en reste lorsqu’il s’agit de mettre la main à la pâte. Ce que salue mais regrette l’échevine de la prévention, Barbara Crombez (PS). "Les petites modifications effectuées par les citoyens sont les bienvenues, on ne peut pas dire le contraire. Mais le service prévention s’est également rendu sur place afin de voir ce qu’il y avait lieu de faire pour améliorer le parc et le terrain de basket en attendant la réfection complète des lieux", explique l’échevine.

"Un projet participatif va être mené en collaboration avec les jeunes et les citoyens qui ont l’envie de s’investir. Grâce à l’utilisation de palettes, des bancs seront construits, le parc sera clôturé. Le tout sera peint ou graphé afin qu’égayer les matériaux tout en donnant la possibilité aux jeunes de s’exprimer. Un goal, stocké au service maintenance, sera par ailleurs installé afin de remplacer l’actuel."

Élus et citoyens visent en tout cas le même objectif : offrir aux jeunes un espace d’expression et de défoulement, plus indispensable que jamais en cette période de crise. "J’ai pris contact avec le citoyen à l’initiative de cette mobilisation afin de lui expliquer nos projets. C’est important car même si cela part d’une bonne intention, il ne faut pas empiéter sur les projets développés par le personnel. Des ateliers seront proposés dès que possible afin de mettre cela en œuvre."

Quand le parc de La Bouverie fera-t-il peau neuve ? Impossible à dire à ce jour, mais des démarches ont d’ores et déjà été entreprises. "Un architecte a été désigné, il a pour mission de proposer un projet de réaménagement du parc", confirme Arnaud Malou (PS), échevin des travaux. "Il a les cartes en main mais nous voulons de la verdure, un bel aménagement et pourquoi pas des espaces de jeux ou de sport." Patience donc.