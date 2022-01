La préservation et le développement de la biodiversité des Hauts-Pays restent plus que jamais le leitmotiv du Parc naturel des Hauts-Pays. En ce début d’année, il est d’ailleurs prêt à relayer les bonnes initiatives en faveur de la nature des citoyens sur ses réseaux sociaux. Ces derniers pourront le contacter et envoyer des photos de leurs réalisations afin de les mettre en lumière.

Toute une série de projets peuvent prétendre à être relayés sur les réseaux sociaux du Parc naturel des Hauts-Pays. "Qui dit nouvelle année, dit bonnes résolutions. Ce sera pour nous l’occasion de continuer à travailler à la préservation et au développement de notre belle région. Les citoyens peuvent également y contribuer à leur échelle. Ils peuvent, par exemple, participer à une dynamique d’éco-jardin, faire un composte, acheter local, se déplacer en vélo, planter un arbre ou une haie naturelle, creuser une mare, poser un nichoir ou encore donner de leur temps pour une asbl nature", indique le Parc naturel des Hauts-Pays.

Toutes les personnes agissant en ce sens pourront ensuite envoyer un mail au Parc naturel des Hauts-Pays avec les photos de leurs réalisations afin que ce dernier les relaie sur ses réseaux sociaux. "Si les citoyens décident d’agir, ils peuvent nous envoyer des photos de leur réalisations à l’adresse : parcnaturel@pnhp.be. Nous les mettrons en lumière via nos réseaux sociaux", confirme le Parc naturel des Hauts-Pays.

Cette initiative donnera probablement envie à de nombreux citoyens d’agir, encore plus cette année, en faveur de la nature et de la biodiversité. Les idées les plus inventives et judicieuses pourront ainsi être mises en lumière et donner envie à d’autres de les mettre en place.