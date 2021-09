C’est un travail colossal qui est actuellement mené par le Parc Naturel des Hauts-Pays, qui s’étend sur les communes de Colfontaine, Dour, Frameries, Honnelles, Quévy et Quiévrain. Ce dernier planche en effet sur l’élaboration de son nouveau plan de gestion, un document capital qui doit orientera les actions du Parc pour les dix prochaines années. C’est dire si les enjeux sont importants. Pour ne pas se louper, les équipes ont consulté la majorité des partenaires du site.

Aujourd’hui, c’est aux citoyens que la parole est donnée. Quatre séances d’information à destination des habitants sont ainsi prévues, avec pour objectif de récolter leurs réflexions, idées et visions pour construire le Parc naturel en phase avec leurs aspirations. "Les parcs naturels ont été créés pour préserver et mettre en valeur des territoires ruraux habités à forte identité. Leurs paysages et patrimoines remarquables abritent une faune et une flore encore nombreuses et diversifiées qui méritent d’être protégées", rappelle-t-on ainsi du côté du Parc.

"Depuis 20 ans, le Parc assume de nombreuses missions dans de multiples domaines tels que la préservation de la nature, l’aménagement du territoire et la conservation des paysages, le développement rural, le tourisme durable, l’éducation et la sensibilisation du public. L’organisation et la mise en œuvre de ces missions incombent à l’équipe technique du Parc Naturel au travers d’un plan de gestion, qui oriente les actions sur son territoire durant une période de dix ans. Son élaboration n’est pas uniquement réalisée en interne, il doit être la résultante d’une dynamique participative, plaçant les citoyens au cœur du processus."

Concrètement, un premier groupe de citoyens sera invité à se manifester le mercredi 8 septembre prochain, à 18 heures, en visioconférence, et le lundi 13 septembre à 18 heures à la maison d’Anna, rue de l’Égalité 15 à Eugies. Les citoyens qui voudraient prendre part au processus mais ne seraient pas disponibles à ces dates peuvent, eux, se manifester le samedi 11 septembre à 10 heures en visioconférence et le samedi 18 septembre à 10 heures, à la salle d’initiatives du centre culturel de Dour (rue du Marché).

Les réunions en visioconférence et en présentiel sont complémentaires, les participants devront donc assister aux deux échanges. Les inscriptions sont souhaitées via parcnaturel@pnhp.be ou via le 065/46 09 38.