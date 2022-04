A la mi-mai, les hirondelles font leur retour en Belgique. L’occasion pour le Parc naturel des Hauts-Pays de lancer une opération de recensement de deux espèces d’hirondelles présentes dans la région : l’hirondelle de fenêtres et l’hirondelle rustique. Ces espèces sont malheureusement en déclin. L'action annuelle du Parc naturel, l’opération hirondelle, est donc l’occasion d’effectuer un recensement citoyen pour localiser les colonies existantes et de leur proposer des gîtes de substitution adéquats. Il sera donc possible de placer des nichoirs avec l’aide du Parc naturel et de développer les colonies d'hirondelles de fenêtres existantes sur le territoire.

La pose de nichoirs artificiels présente de nombreux avantages. "Les nichoirs artificiels pallient efficacement le manque de boue et permettent d’imposer l’emplacement des nids en évitant par exemple le dessus des portes et fenêtres", indique le Parc naturel des Hauts-Pays. "Ils permettent également une nidification plus précoce, et donc une deuxième nichée peut être entamée également. Il n’y a aucun risque que les nids tombent s’ils sont bien fixés alors qu’un nid naturel peut tomber quand les jeunes sont encore présents, ce qui entraîne la perte de la nichée."

Les habitants des six communes du Parc naturel des Hauts-Pays (Colfontaine, Dour, Frameries, Honnelles, Quévy et Quiévrain) disposant d’hirondelles à proximité de chez eux peuvent faire appel à eux pour bénéficier de la pose d’un nichoir gratuitement. À noter que le placement ne sera possible que si le site répond à certains critères. Une visite de terrain préalable sera donc effectuée pour s’en assurer.

Les personnes intéressées peuvent contacter Jean-Benoît Tonnelle par mail à l’adresse : jb.tonnelle@pnhp.be ou par téléphone au 0472/89 83 04.