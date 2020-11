Des gravats, des engins de chantier et des conteneurs sont désormais visibles sur l’actuel parking du site EpiCURA d’Hornu. Il ne s’agit évidemment pas d’une scène sortie tout droit d’un film catastrophe mais bien de travaux destinés à agrandir ledit parking. Une fois ceux-ci clôturés, ce sont 651 places, contre 448 actuellement, qui seront disponibles. Autant écrire que ce changement devrait être apprécié par la patientèle, parfois bien en peine de trouver où stationner.

Ces travaux s’inscrivent en réalité dans un contexte plus large, le plan Crescendo mené par le groupe hospitalier. "Nous anticipons l’extension de l’hôpital d’Hornu car lorsque les travaux débuteront, nous serons contraints de mordre sur une partie de l’actuel parking", précise Delphine Cauchies, en charge de la communication. "Nous voulions à tout prix créer des places supplémentaires avant de devoir en supprimer temporairement."

Dans tous les cas, le nombre de places disponibles sera donc toujours plus élevé que jusqu’ici. "Les travaux ont débuté par de la démolition intérieure au niveau du hangar Covago et des bâtiments DOD et se poursuivent désormais de façon visible. Cette phase de démolition a débuté au début du mois et doit se poursuivre sur deux mois. En fin d’année, cette première phase devrait donc être terminée."

Il restera alors à aménager le nouveau parking, au moins provisoirement via un empierrement. "Nous étions à l’étroit. La volonté affichée est donc claire, il s’agit d’augmenter la capacité d’accueil, d’améliorer la mobilité douce et de rendre le parking plus accueillant via l’aménagement d’espaces verts. Nous passerons également de trois sorties actuellement à cinq. Les flux de circulation seront donc simplifiés."

En parallèle des travaux actuellement entrepris, la direction du groupe hospitalier a entrepris de mener une étude de mobilité. "Tous les aménagements prévus sur le site du site d’Hornu nécessitent une parfaite collaboration entre tous les acteurs. Nous rencontrerons donc la commune à la fin de ce mois de novembre. Nous avons déjà rencontré les TEC une première fois, et une deuxième réunion, en présence de la Région wallonne, est également prévue."

Pour rappel, le projet crescendo prévoit la fin de l’extension du site hornutois à l’horizon 2024. Dans ce cadre, de nombreux projets ont déjà été concrétisés. Citons la construction d’un service d’urgence de 1700 m2, le reconditionnement du plateau localisé au rez-de-chaussée, la construction d’un garage pour les ambulances, la mise en place d’urgences pédiatriques et la construction de nouveaux locaux de consultations pour le service ORL.