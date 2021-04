C’est en mode à la fois collectif, collaboratif mais toujours pédagogique que le Pass a souhaité planter une nouvelle pierre à l’édifice, qu’il construit depuis de nombreuses années, autour du développement durable. Le parc scientifique met cette fois l’accent sur la biodiversité en créant son jardin de 3 000 m2 qui a pu prendre forme en partie grâce à un chantier participatif. Le Pass poursuit ainsi sa mission de sensibilisation ludique sur l’importance de préserver au mieux l’écosystème.

Dès demain, le jardin de la biodiversité du Pass permettra aux visiteurs d'explorer la faune et la flore dans une approche privilégiant le plaisir de la découverte et l’observation de l’environnement par les sens. La balade au sein de cet immense jardin de 3 000 m2 se voudra ludique, sensorielle et pleine de surprises pour le plaisir des plus petits comme des plus grands. Le jardin de la biodiversité du Pass est constitué notamment d'une agora, un potager, une mare, un pré fleuri, un observatoire ainsi qu'un bois.

"Notre jardin de la biodiversité est destiné à être un lieu calme dédié à l’observation, à la compréhension de la nature et à la réflexion sur le développement durable", explique Chris Viceroy, Directrice Générale du Pass. "Notre volonté est qu’en foulant chacun de ces nouveaux espaces fraichement créés, les visiteurs rentrent chez eux en emportant quelques éléments aspirationnels qu’ils pourront reproduire à leur façon, chez eux, afin de contribuer à la sauvegarde de la biodiversité."

Durant les vacances de Pâques, le jardin sera ouvert tous les jours de 10 à 18h. Il n’y aura cependant pas de film ni d’animation durant ces vacances pour cause de crise sanitaire. Un jeu de chasse au trésor agrémentera tout de même la visite de chacun. Un service de restauration via Take Away sera également disponible, en extérieur uniquement.

Une réservation préalable, via la billetterie du Pass, est obligatoire : pass-be.tickeasy.com/fr-FR/accueil. Le prix d’entrée s’élève à 17 euros pour les adultes et 12 euros pour les enfants de plus de 3 ans. Les moins de 3 ans profiteront quant à eux d’un accès gratuit au jardin. Les visites se dérouleront sous conditions sanitaires strictes afin d’assurer la sécurité de l’ensemble des visiteurs. La liste des différentes mesures à respecter est disponible sur : pass.be/mesures-covid-19/.