La présence du plastique dans les mers et océans est telle qu’elle est considérée comme le septième continent. De nombreuses campagnes de sensibilisation ont d’ailleurs vu le jour afin de diminuer cette pollution qui nuit gravement à l'écosystème. Le Pass de Frameries a également décidé d’agir, toujours de manière aussi ludique, en créant son concours "sculpture/ombre" à destination des écoles primaires francophones. Les inscriptions sont d’ores et déjà possibles et prendront fin le 31 mars. Le concours se terminera quant à lui le 31 mai.

Ce concours prend place en parallèle de l’exposition "Océans plastifiés" qui se déroulera du 20 septembre au 28 novembre au Pass. Cette exposition temporaire, développée par Expéditions Med et financée par Materia Nova, retracera le parcours de l’invasion de déchets dans les mers et océans du globe. Des astuces pour éviter la pollution plastique y seront également présentées.

Pour participer au concours "sculpture/ombre" du Pass, les classes du primaire devront compléter le formulaire d’inscription disponible sur le site du Pass : www.pass.be. Une fois inscrits, les élèves pourront commencer la création de leur œuvre en suivant les principes du "shadow art". Cette discipline consiste en la construction d’une sculpture qui, une fois éclairée, permet d’observer une toute autre chose à travers la projection de son ombre sur une surface plane. Dans le cadre de ce concours, l’œuvre devra être entièrement constituée de plastique, récolté au quotidien par les élèves.

Les cinq classes qui auront réalisé les plus belles œuvres gagneront des entrées pour le Pass et un cadeau durable. Leur création sera également exposée lors de l’exposition "Oceans plastifiés" du Pass. A noter qu’un deuxième concours se tiendra en juillet et sera, cette fois-ci, à destination des enfants et de leur famille.