Le parc d’aventures scientifiques va utiliser ses réseaux sociaux afin de continuer sa mission, réenchanter les sciences.

Le Pass n’a pas échappé aux règles de confinement. Il a effectivement dû fermer ses portes jusqu’au 5 avril mais poursuit sa mission éducative via ses réseaux sociaux. Le parc d’aventures scientifiques permettra au grand public et aux écoliers d’en savoir plus sur les virus et plus particulièrement sur le Coronavirus. Une bonne occasion de bien s’informer sur celui qui fait la une des médias depuis plusieurs semaines.

Le Pass compte donc réenchanter les sciences en publiant régulièrement des contenus sur ses réseaux sociaux. "Nous allons notamment expliquer le concept de virus et en particulier celui de Coronavirus" explique le Pass. "Nous comptons également développer plusieurs défis faisant appel aux sciences. Nous publierons aussi des quizz qui feront référence aux expositions présentées au Pass. Nous cherchons encore d’autres idées qui seront à découvrir au fur et à mesure sur nos réseaux sociaux". Les personnes intéressées sont donc invitées à suivre le Pass sur ses réseaux sociaux : https://www.facebook.com/pg/PassFrameries et http://blog.pass.be/ www.pass.be.

Le Pass a également transformé temporairement son logo afin d’illustrer la distanciation sociale que certains semblent ne pas comprendre et respecter. Les points constitutifs du logo ont donc été écartés et le #stayathome et le #keepyourdistance, symbolisant les messages à bien respecter, ont été ajoutés.