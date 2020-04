A la veille de ce week-end pascal, qui est traditionnellement un moment partagé en famille, le réseau hospitalier demande de poursuivre les efforts et de rester chez soi.

Ils sont en première ligne depuis le début de la crise. Et depuis, ils ne fléchissent pas, malgré les nombreux coups durs et autres sentiments d’abandon, notamment de la tutelle fédérale ! Dès lors, leur demande, en plus d’être tout à fait légitime, prend davantage de sens ! Et elle se résume en une phrase : “Poursuivez vos efforts et restez chez vous”.

C’est, en substance, ce que demande le personnel du réseau hospitalier Epicura, par la voie de son directeur général, François Burhin. “Durant les dernières semaines, la population a été fortement éprouvée par la pandémie de coronavirus. Nous connaissons tous un membre de la famille, un voisin ou un collègue qui a été frappé par cet obscur ennemi”, confie-t-il. “La décision des autorités de procéder à un confinement général commence à porter ses fruits. Cela ne veut en aucun cas dire qu'il faut relâcher l'effort puisque, si nous gérons la crise, le système de santé belge reste néanmoins en surchauffe. La situation se stabilise, ce qui est une bonne chose, et des patients guéris sortent de l'hôpital, ce qui est encourageant.”

Epicura, comme les autres réseaux hospitaliers hennuyers et plus particulièrement des régions de Mons, du Borinage et du Centre, ne sont pas épargnés par le Covid-19. “Nous avons encaissé le coup de massue et nous nous sommes organisés au mieux pour assumer la meilleure prise en charge de nos patients. Mis à rude épreuve, le personnel médical et soignant, grâce à un formidable esprit d'entraide et de solidarité, beaucoup d'adrénaline et de courage, a pu triompher de ses craintes et parfois de son découragement face aux situations de détresse de patients et de familles.”

Aujourd’hui, plus que jamais, le personnel soignant a besoin de la population. “A la veille d'un long weekend de Pâques, nous demandons à chacun de faire preuve de citoyenneté et de continuer à respecter scrupuleusement les mesures de confinement strict, qui sont les seules à nous permettre d'endiguer l'épidémie, d’entrevoir un répit pour nos équipes et de conserver une capacité de réaction, une capacité de vous soigner.” Le soutien, c’est merveilleux et très chaleureux. Mais rien ne vaut le respect du confinement, aussi difficile et pesant puisse t-il être à la veille du week-end pascal.