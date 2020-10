Ils sont débordés, à genoux face à la situation dans les hôpitaux. Les travailleurs d’Epicura (sites de Baudour, d’Hornu et de Ath) et du CHR MonsHainaut (sites de Saint-Joseph Mons et de Warquignies) ont arboré ce jeudi matin des banderoles sur les façades des hôpitaux. "Aidez-nous, respectez les gestes barrières", est-il écrit.

Via le SETCa, organisation représentative des travailleurs, le personnel lance un appel officiel à la population. Il demande de respecter scrupuleusement les gestes barrières et toutes les consignes actuelles et à venir. "Les travailleurs du secteur sont à genoux. Ils sont usés physiquement et psychologiquement par le Covid-19. Quotidiennement, ils fournissent des efforts pour soigner la population et font preuve d’une adaptabilité sans relâche. En tant qu’organisation syndicale représentative dans l’Institution, il est de notre devoir de soutenir les travailleurs et de répondre à leur demande", commente le SETCa Mons-Borinage.

Un appel auprès de les milliers d’affiliés du syndicat sera aussi lancé afin de les sensibiliser et de leur demander d’être solidaires avec les travailleurs de la santé. "Sans votre aide et le soutien de tous, le personnel n’y arrivera pas. Imaginez juste un instant que demain vous ou un membre de votre famille, un ami, un voisin, serez peut-être dans un lit à l’hôpital à cause de ce virus. Le personnel de ces institutions comme celui de tous les hôpitaux de la région vous lance cet appel et vous remercie d’avance. Ce n’est qu’ensemble et à ce prix que nous retrouverons dans un avenir aussi proche que possible notre liberté, notre vie professionnelle et sociale d’avant."

