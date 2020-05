À Dour, Honnelles, Jurbise, Lens et Quiévrain, le PS est favorable à de telles mesures de soutien.

Ce jeudi, la ville de Mons présentait un ambitieux plan d’aide communal en faveur des commerces et du secteur horeca. Une initiative qui consiste à octroyer des primes – sans pour autant plomber les finances communales – et qui pourrait bien faire des petits puisque les communes voisines se disent désireuses de s’inspirer de ce qui se fera très prochainement dans la Cité du Doudou.

"Les chefs de file PS de Dour, Honnelles, Jurbise, Lens et Quiévrain se sont concertés après avoir pris connaissance du plan communal de relance de la ville de Mons en faveur des secteurs Horeca, du commerce et des salles de sport pour autant qu’ils ne soient pas associés à de grandes chaines commerciales", annonce la fédération PS Mons-Borinage.

"Tout comme le Collège de Mons, Joris Durigneux, Bernard Paget, Joël Delhaye, Thomas Pierman et Jean-Pierre Landrain sont persuadés qu’il est impérieux d’investir aujourd’hui en faveur des indépendants en grande détresse depuis le début de la pandémie. Il faut soutenir ces travailleurs pour qu’ils puissent assurer la survie de leur activité et faire face aux charges qui s’accumulent, alors qu’ils ont perdu jusqu’à 70% de leur chiffre d’affaire et ce malgré le déconfinement."

Le plan montois prévoit notamment l’octroi d’une aide financière en cash de 7.500€ défiscalisée à l’attention des cafés, restaurants, hôtels et salles de sport répertoriés sur l’entité ainsi qu’une aide de 5000€ défiscalisée aux autres commerçants, même si certains d’entre eux ont déjà pu bénéficier des aides régionales (indemnité forfaitaire…) et/ou fédérales (droit passerelle), qui restent cependant insuffisantes pour faire tenir le choc de la pandemie.

"Pour le PS, tout doit être fait pour que les petits commerçants ne soient pas sacrifiés sur l’hôtel de la crise. Aussi, les chefs de file PS appellent les majorités en place à agir en appliquant les mécanismes de soutien financier proposés par le ministre Pierre-Yves Dermagne." Reste à voir, dans les faits, comment tout cela se mettra concrètement en place dans les communes de la région.