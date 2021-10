Le Plan de Cohésion Sociale de Dour a décidé de s’attaquer aux vols à la ruse. De plus en plus fréquent, ce type de vol consiste à s’introduire dans la maison de citoyens en usurpant l’identité d’un policier, d’un ouvrier d’une compagnie d’eau, de gaz ou d’assurance ou encore d’un infirmier prétendant devoir effectuer des tests PCR au nom de la commune. La cible principale de ces personnes malintentionnées sont les séniors. Le Plan de Cohésion Sociale de Dour a donc tenu à rappeler les éléments qui permettent d’identifier ces actes frauduleux. Le Plan de Sécurité et de Prévention de la commune de Dour reste également joignable au 065/69.10.19. pour répondre aux éventuelles questions des citoyens.