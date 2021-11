Comme chaque année, le Plan Grand Froid est mis en place par le CPAS de Dour à l’approche de l’hiver. Certaines personnes méritent une attention particulière en cette période plus rigoureuse. Les séniors, bébés, enfants en bas âge, les sans-abris et les personnes seules se déplaçant difficilement font partie de ce public plus vulnérable. Cette année, le Plan Grand Froid sera adapté à la situation sanitaire.

Dans le cadre du Plan Grand Froid, le CPAS de Dour se tiendra à disposition des personnes vulnérables pour leur permettre de passer l’hiver au chaud. "Nous pourrons prêter des convecteurs au gaz et orienter les demandeurs vers des lieux d’hébergement qui leur seraient adaptés", indique le CPAS de Dour. "Une enquête sociale sera toutefois effectuée. Les citoyens ayant des personnes vulnérables dans leur entourage sont invités à rester vigilant afin de pouvoir intervenir en cas de besoin."

Au vu de la situation sanitaire actuelle, le Plan Grand Froid sera adapté de manière à garantir la sécurité des personnes hébergées. "Le Plan Grand Froid sera, cette année, adapté à la situation sanitaire", confirme le CPAS de Dour. "Tout sera mis en place afin de pouvoir accueillir et héberger les personnes fragilisées et en grande détresse de la meilleure des manières. Nous pourrons notamment prêter des convecteurs au gaz et orienter les demandeurs vers des lieux d’hébergement appropriés."

Le CPAS de Dour donne également quelques conseils à appliquer en cas de vague de froid. "Il est inutile de surchauffer les habitations, il faudra simplement privilégier les pièces de vie et ne pas obstruer les aérations", informe-t-il. "Il ne faut pas non plus suralimenter les poêles à charbon. Il est important de sortir couvert et de boire régulièrement des boissons chaudes. Une attention toute particulière devra également être portée sur les personnes à risque."

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du service social de Dour. Il est joignable par téléphone au numéro suivant : 065/45.08.90 ou par mail à l’adresse : cpas.dour@cpas-dour.be.