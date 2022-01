© D.R. Olivier Blondel, infirmier chef d'unité HJ oncologie et Serge Cabre, chef de projet

C’est un changement important pour les patients : depuis ce vendredi, l’hôpital de jour, l’unité d’hospitalisation et les consultations d’oncologie qui étaient jusqu’ici organisés sur le site EpiCURA de Baudour ont rejoint le site d’Hornu. La totalité du pôle oncologique a donc déménagé, ce qui nécessitera inévitablement une adaptation pour les patients concernés.

Le 18 novembre dernier, après quelques mois de travaux de rénovation et d’extension, l’équipe infirmière et médicale réintégrait déjà les locaux de l’hôpital de jour oncologique. Le reste a donc naturellement suivi. Ces changements s’inscrivent dans le cadre du plan médico-infrastructure Creschendo, porté par le groupe hospitalier EpiCURA.

"Ce projet de regroupement des hôpitaux de jour, des unités d'hospitalisation et des consultations d'oncologie de Baudour et Hornu constitue une étape importante dans la centralisation de l’activité oncologique sur le site d’Hornu, hôpital aigu qui ambitionne de se positionner en tant que pôle oncologique d’excellence dans la région de Mons-Borinage", explique-t-on du côté de l’hôpital.

Équipé de 20 fauteuils et de 14 lits, l'hôpital de jour oncologique accueillera les patients dans un environnement "fraîchement rénové, spacieux, lumineux, confortable et adapté à leurs besoins ainsi qu’à ceux du personnel." Ce dernier disposera désormais de huit bureaux de consultations en oncologie-hématologie et un bureau de consultation sera dédié aux infirmières référentes en oncologie.

"Les patients pourront également profiter d’un espace de soins de bien-être. À très court terme, une zone dédiée aux préparations des cures cytostatiques jouxtera le service", précise encore le groupe hospitalier. "Aujourd’hui, le service d’oncologie d’EpiCURA s’illustre grâce à son centre de référence en radiothérapie, aux équipes pluridisciplinaires performantes et aux équipements à la pointe de la technologie."

Et de conclure : "la priorité de l’équipe du service d’oncologie est d’offrir aux patients des soins de qualité et un accompagnement personnalisé dans leur lutte contre la maladie. Cet encadrement complet représente l’un des atouts du pôle oncologique." Dans le cadre du plan crescendo, d’autres changements interviendront encore sur les sites EpiCURA.