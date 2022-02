La première édition du Doux Rire Festival risque de rencontrer un franc succès ce samedi 12 février. Alors que les 200 places étaient déjà vendues, une vingtaine viennent s’ajouter pour combler la demande. Il faut écrire aussi que les meilleurs humoristes belges et internationaux se rendront au centre culturel de Dour ce week-end. Organisé par l’asbl Jayus, le festival verra ses recettes reversées à l’association "les Glanures" et permettront aux enfants pensionnaires des homes de l’association de partir en voyage culturel.

Le Doux Rire Festival est né de l’imagination de Romain Ledant, administrateur de l’asbl Jayus. "Nous avons créé l’asbl avec deux amis", confie-t-il. "Un troisième ami nous a rejoint par la suite. Nous nous sommes dit que chaque administrateur devait organiser un projet. Pour ma part j’ai eu l’idée du Doux Rire Festival puisque les spectacles d’humour sont assez rares dans la région. Etant originaire de Dour, il était tout naturel de l’organiser dans la commune."

Le parrain de cette première édition ne sera autre que Freddy Tougaux, figure bien connue dans le monde de l’humour belge. A ses côtés, de nombreux artistes belges et internationaux se relaieront pour faire rire le public. Parmi eux, on retrouvera notamment Alexis Tramoni, Dave Parcoeur, SUM et Florence Mendez. Un changement de dernière minute voit également Dena être remplacée par Nathan Drappa. Cette line-up permettra de mêler humour noir, humour déjanté et humour de vécu.

Pour cette première édition, Romain Ledant espère surtout que son festival sera une réussite sociale. A moins d’une semaine du festival, le nombre de tickets déjà vendus à de quoi lui donner bon espoir de réaliser ses objectifs. "Il n’y a pas de public cible particulier. J’espère donc que le public sera composé d’une multitude de personnes de classes sociales et d’origines différentes pour faire de ce festival un véritable rendez-vous d’autodérision et de tolérance", poursuit-il.

Il est encore possible de se procurer les dernières places en se rendant au centre culturel de Dour de 9h à 12h, par téléphone au 065/76.18.47. ou via le lien : http://www.centrecultureldour.be/programme/evenement/1068. Toutes les informations pratiques sont disponibles sur la page Facebook de l’événement : Doux Rire Festival | Facebook.