Après avoir annulé toutes ses activités culturelles de fin d’année en raison de la crise sanitaire, la commune de Quiévrain a décidé de marquer le retour de ses activités culturelles par un programme toujours plus fourni. Après le retour des toiles quiévrainoises, ce sont les globe-trotters quiévrainois qui emmèneront les habitants à l’aventure. Pour ce premier numéro direction le Japon.

La bibliothèque de Quiévrain accueillera l’origamiste Mickaël David, diplômé de Tokyo, pour ce premier volet des globe-trotters quiévrainois. Il donnera rendez-vous aux plus curieux ce vendredi 18 février à 19 h avec qui il parlera de ses carnets de voyage. "Mickaël David a sillonné le Japon de 2013 à 2019. Il pourra ainsi proposer une balade imagée et littéraire à travers ses carnets de voyage", indique la commune de Quiévrain. "Les participants pourront ainsi découvrir les lieux emblématiques ou méconnus de la capitale nipponne."

L’idée de ce nouveau concept est née de l’absence de voyage due à la crise sanitaire. "Ce nouveau rendez-vous a pour objectif de faire découvrir un pays ou une région par mille et une facettes : récits de voyage, gastronomie, photographie, littérature, danse, mode, musique, etc", poursuit la commune de Quiévrain. "Une véritable vision ethnographique mais aussi et avant tout divertissante de coins touristiques et bien connus mais aussi de lieux mystérieux et totalement inaccessibles. Une manière de rendre le plaisir du voyage à la portée de tous et de passer une bonne soirée en s’instruisant."

Toutes personnes souhaitant participer à cette première conférence interactive devra prendre rendez-vous par téléphone au 065/529.630 ou par mail à l’adresse : bibliotheque@quievrain.be. Les globe-trotters désireux de faire découvrir leurs origines ou carnets de voyage peuvent également contacter la bibliothèque afin de parler de leur expérience lors d’un prochain numéro de ce nouveau concept.