Début novembre, Natagora officialisait son souhait d’acquérir 24 hectares de terrain, dont le vaste étang de Grand Rieu, pour étendre une réserve naturelle existante et ainsi créer un site exceptionnel de plus de 100 hectares, à même d’attirer des espaces animales emblématiques. Le projet de l’association est désormais soumis à une campagne de financement participatif et a retenu l’attention des acteurs locaux.

Y compris du député-bourgmestre de Quaregnon, Jean-Pierre Lépine (PS), qui se tournera, ce mardi en commission parlementaire, vers la ministre de l’environnement et de la nature, Céline Tellier (Ecolo). Ce dernier souhaite prendre connaissance des intentions et des éventuelles actions du gouvernement wallon dans ce dossier. "Natagora pourrait-elle bénéficier de subventions afin de faciliter le développement de ce projet, vous a-t-elle sollicitée en ce sens ?"