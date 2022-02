L’amélioration de la qualité de vie des bassins souterrains au cœur des priorités du Contrat Rivière Haine. Cette dernière a d’ailleurs réalisé une séance d’information ce mardi afin d’en dire plus sur son projet "Sous-terr’Haine" dont l’objectif est de conscientiser tous publics sur les enjeux du bon entretien des cours d’eau. L’action était axée sur les agriculteurs en leur rappelant leur obligation de végétaliser les abords des cours d’eau présents sur leurs terres. D’autres séances devraient voir le jour avec les communes concernées par le projet.

Le Centre Culturel de Dour accueillait cette première séance d’information sur le projet Sous-terr’Haine du Contrat Rivière Haine, financé par la SPGE. Un total de 136 agriculteurs s’y sont rendus pour l’occasion. "Le projet global s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux communes et agriculteurs", indique Karel Vandemeulebroecke, membre du Contrat Rivière Haine. "Une action spécifique à destination des agriculteurs était menée ce mardi afin de les conscientiser sur l’importance d’améliorer la qualité des cours d’eau. Ils doivent, en ce sens, végétaliser les abords de ces derniers."

Plusieurs constats ont été faits par le Contrat Rivière Haine, les poussant à agir. "Nous nous sommes rendus compte que de nombreux citoyens mettaient leurs déchets n’importe où et partout", poursuit Karel Vandemeulebroecke. "Cela a donc un impact direct sur la bonne qualité du réseau d’égouttage et des cours d’eau. Nous souhaitons leur rappeler qu’ils doivent faire preuve de bon sens lorsqu’ils souhaitent se débarrasser d’huile de friture ou de peinture. Les réseaux d’égouttage ne sont pas adaptés à recevoir ce type de produits. Les parc à conteneurs sont plus propices à cela. Nos actions permettront de rappeler les bons réflexes à avoir."

Après cette séance consacrée aux agriculteurs, d’autres devraient donc prendre place, en collaboration avec les communes concernées, afin de voir comment elles peuvent agir pour améliorer la qualité des cours d’eau. Un rallye pédestre avait déjà été organisé l’année dernière à Angreau afin de faire connaître aux citoyens les activités du Contrat Rivière Haine. D’autres initiatives de la sorte devraient également voir le jour en automne.