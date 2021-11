La Région wallonne est propriétaire des lieux et devrait donc tout de même lancer le chantier dans les prochaines années.

Le coup d’envoi du chantier de prolongement de l’axiale boraine ne date pas d’hier. Lancé en 2014, il ne se concrétise cependant pas et laisse naître quelques doutes sur le début réel du chantier. Pour rappel, ce dernier devait permettre le prolongement de l’axiale boraine N550 entre la N549 à Boussu et la N51 à Hainin. Il est prévu la construction d’un giratoire en vue de sécuriser le carrefour formé par l’extrémité future de l’axiale au niveau de la N51. Carlo Di Antonio, bourgmestre de Dour, rassure et est persuadé que les travaux auront lieu.

Le chemin parcouru pour voir l’axiale boraine être prolongée est déjà conséquent. Les démarches, entreprises en 2014 par Carlo Di Antonio, alors ministre, sont tout de même mises en stand-by depuis plusieurs années par son successeur. "Les terrains ont été achetés par la Région wallonne et l’octroi des permis a été fait pour des montants assez conséquents d’ailleurs", indique-t-il. "Mon successeur écologiste a tout de même décidé d’enterrer le dossier. Il faudra donc probablement attendre que son successeur soit élu avant de voir le projet avancer à nouveau. Il est toutefois presque certain que les travaux seront entrepris puisque la Région wallonne est propriétaire des lieux."

Pour rappel, la suppression partielle du chemin d’Elouges sur un tronçon de 27 mètres et la création d’une voirie de remembrement sur une longueur de 156 mètres étaient prévues afin de mener à bien le projet. Dans sa première mouture, il prévoyait la conservation de ce chemin agricole grâce à la construction d’un pont le surplombant. Mais un million d’euros supplémentaires aurait dû être dégagé, ce qui avait poussé Carlo Di Antonio, alors ministre, à faire revoir le projet.

Repris dans le plan infrastructure 2019-2024, le chantier avait alors été annoncé pour début 2020. Force est de constater que cela n’a pas été le cas. Il faudra donc encore attendre plusieurs mois voire années avant de le voir réellement débuter. Il permettra à terme de désengorger les axes dourois et boussutois d’une circulation particulièrement dense.