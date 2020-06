La zone de police boraine insiste: il n'y a pas de racisme structurel en son sein.

Protester contre le bashing médiatique et les réponses politiques qui font des violences policières non pas des comportements déviants isolés mais la règle, ce qui jette le discrédit et l'opprobre sur l'ensemble de la profession, voilà l’objectif des actions menées par les policiers ce vendredi en divers endroits. L’appel avait été lancé sur le groupe Facebook Police Unifying Movement. Si dans la région, aucun rassemblement n’a été constaté à ce stade, l’action n’en est pas moins soutenue.

Tantôt considérés comme des héros, tantôt comme des cow-boys sans moral, les policiers en ont assez. "Nous comprenons et soutenons le sentiment de nos policiers qui sont blessés et affectés par les propos tenus à leur égard et par la perception que certains citoyens ont d’eux", explique Jean-Marc Delrot, chef de corps de la zone de police boraine. Si le racisme doit évidemment être dénoncé, il n’est, pour ce dernier, clairement pas structurel en Belgique.