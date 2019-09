C'est un mélange de colère et de désespoir qui anime actuellement les pompiers de la caserne de Quiévrain. Leurs conditions de travail sont fortement pointées du doigt depuis plusieurs mois voire même plusieurs années. Au point d'avoir pris la décision de débrayer ce mardi après-midi pour exprimer publiquement leur ras-le-bol. Toutes sirènes hurlantes, ils ont bloqué le rond point de la Rue Debast et de la Rue Grande.

"Nous avons des infiltrations d'eau dans la toiture, nous n'avons plus de chauffage depuis trois ans... et maintenant, nous avons aussi des souris dans les plafonds", peste le capitaine William Wauquiez, gestionnaire de la caserne. "Cette semaine-ci, avec les pluies que l'on a connues, l'eau est même tombée sur les bureaux et sur les ordinateurs. Cela fait trois ans que je demande qu'on répare le chauffage et les fuites. Mais rien ne change. La récente présence de souris, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase."

Le capitaine Wauquiez se bat pourtant depuis 2016 pour tenter de faire bouger les choses. "Je les ai même avertis que j'envisageais de fermer la caserne parce que j'en avais marre que rien n'avance. L'hiver dernier, nous n'avions que 7 degrés dans le vestiaire. Il a fallu installer des canons à chaleur dans plusieurs locaux. Ajoutons à cela la sécurité incendie qui n'est pas bonne, un comble pour une caserne... Ce ne sont pas des conditions acceptables pour du personnel. Après trois ans, nous sommes donc arrivés à saturation."

Les pompiers en veulent à l'administration communale de Quiévrain, propriétaire du bâtiment, pour la lenteur des démarches administratives visant ces quelques travaux. "Mais le chauffage sera réparé pour cet hiver", assure la bourgmestre Véronique Damée. "Nous avons prévu un budget de 20 000 euros qui sera validé au prochain conseil communal. Pour les infiltrations, nous attendons aussi que l'entreprise désignée agisse. J'en veux en revanche à la zone de secours pour la propreté du bâtiment. C'est vraiment crasseux et la zone ne veut pas engager quelqu'un pour nettoyer. Je trouve ça honteux, tout comme pour les vêtements qui doivent être remplacés depuis des années."