L’état du Ravel des Hauts-Pays avait fait couler beaucoup d’encre ces derniers jours et pour cause, le revêtement part de plus en plus en lambeaux. Alors que son aménagement et sa restauration étaient en projet lors du mandat de ministre de Carlo Di Antonio, le dossier avait ensuite été laissé aux oubliettes. Il pourrait tout de même être remis sur les rails très prochainement.

Le SPW mobilité indique en effet que des travaux de rénovation verront le jour en cours d’année. "Nous sommes bien conscients que le revêtement commence à se faire vieux à plusieurs endroits dont à Quiévrain où il est urgent d’agir", confie Sarah Pierre, porte-parole du SPW Mobilité. "Nous sommes en train de rédiger le cahier des charges qui devrait être bouclé d’ici le mois de juin. Les travaux pourront ensuite débuter dans les mois qui suivent."

Le Ravel, vieux de 20 ans, pourra ainsi connaître une seconde jeunesse. Mis en place pour rejoindre Mons en toute sécurité et rapidement, il devait devenir une véritable autoroute cyclable. "Lorsque j’étais ministre, j’avais mis en place un plan qui prévoyait la rénovation et l’aménagement du Ravel des Hauts-Pays", indique Carlo Di Antonio. "Il permettrait ainsi de rejoindre Mons en toute sécurité en se constituant comme une véritable autoroute cyclable. Malheureusement, depuis deux ans et demi, plus rien ne bouge. J’ai interpellé le ministre à de nombreuses reprises mais il ne semble pas porter d’attention à ce projet."

Après plus de deux ans d’attente, le Ravel verra donc enfin son revêtement être refait. Il faudra tout de même encore se montrer patient jusqu’à l’été prochain.