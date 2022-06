Dans un esprit innovant et original, le concept d’afterwork s’installe aux Câbleries de Dour. "Le rendez-vous du jeudi" sera l’endroit où chaque jeudi de la période estivale, se tiendront des soirées entre collègues après le travail. Entre 18 h et 1 h du matin, différents DJ, apéros et bars animeront les lieux de sorte à offrir une belle manière de clore une journée de boulot.

L’ambiance et le style des lieux correspondent au concept proposé par les organisateurs. "C’est le l’endroit idéal pour un afterwork", explique l’organisateur du projet, Richard Vanderhaeghen. Un espace restaurant est déjà présent sur les lieux en journée. Et en soirée, place aux apéros de fin de journée avec bar et petite restauration, le tout en musique.

"C’est le projet du tiroir", affirme Richard Vanderhaeghen "Après deux années perturbées par la pandémie, on a décidé de remettre sur pied le projet". Ce sera la première édition du "Rendez-vous du jeudi". Néanmoins, les organisateurs ont l’ambition d’étendre le projet à long terme.

Le milieu professionnel est parfois difficile. L’idée d’afterwork est une nouvelle tendance de rencontrer et s’approcher de ses collègues le tout en oubliant le stress. Le concept permet la transition directe entre le travail et la détente.