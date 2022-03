Le 1er février dernier, la commune de Quévy annonçait que le carnaval de Givry, initialement prévu les 21, 22 et 23 mars, ne serait pas annulé mais bien reporté au mois de mai prochain, du 22 au 24 mai. Une décision prise en espérant une situation sanitaire plus favorable et pour éviter que le folklore local ne disparaisse… Un risque non-négligeable en cas de nouvelle annulation. Aujourd’hui, la Belgique vit au rythme d’un code jaune qui offre davantage de libertés, notamment en matière d’événements.

Pour autant, les autorités communales ont décidé de ne pas faire machine arrière. "Nous avons rencontré les principaux intéressés, à savoir les présidents des différentes sociétés carnavalesques, et nous avons décidé de maintenir le report du carnaval", confirme Florence Lecompte (PS), bourgmestre. "Nous sommes conscients que c’est une décision qui ne conviendra pas à tout le monde mais plusieurs points doivent être pris en compte et nous pensons que c’était la meilleure solution."

Il faudra, par exemple, lancer un marché public pour l’organisation du feu d’artifice mais aussi prévoir la sécurité de l’événement. "Organiser un carnaval « de dernière minute » est plus facile dans certains villages, comme Bougnies dont les dates initiales sont maintenues. Mais à Givry, nous devons bloquer une route régionale et donc obtenir au préalable les accords du SPW. Des déviations doivent être mises en place dès la sortie de l’autoroute et du R5 afin de préciser que la traversée du village est impossible."

La majorité PS-MR+ a également souhaité jouer la carte de la sécurité. "Nous sommes rapidement passés du code orange au code jaune mais il avait été précisé par le gouvernement que la situation restait conditionnée par les chiffres et qu’un retour en arrière n’était jamais exclu. Maintenir le report nous donne, selon nous, plus de chance de ne pas vivre une annulation de dernière minute, ce qui serait nécessaire si l’on repasse en code orange !"

En effet, si cela devait arriver, le covid safe ticket redeviendrait obligatoire pour participer à un événement d’ampleur. "C’est tout simplement impossible compte tenu de la configuration du village. Trop de rues devraient être bloquées pour permettre le contrôle des documents." La bourgmestre se montre cependant lucide : elle sait que l’envie de festoyer en mars sera bien présente. "On l’a vu à Binche, les gens veulent célébrer le carnaval au moment du carnaval."

Et de poursuivre : "Nous avons donc décidé d’organiser les soumonces en musique en mars ainsi qu’un crossage. Les cafetiers, qui ont été mis à rude épreuve ces deux dernières années, profiteront ainsi de deux week-ends festifs : un en mars, l’autre en mai." Tout n’est donc pas négatif, que du contraire, mais si la décision passe moins bien auprès de certains inconditionnels du carnaval.