Depuis le 16 juin dernier et jusqu’au 19 septembre prochain, les gastronomes se donnent rendez-vous sur le domaine du Chant d’Eole, où un restaurant éphémère a ouvert ses portes. Force est de constater que l’expérience séduit, puisque les réservations se sont enchainées et qu’à ce jour, plus une seule table n’est disponible en soirée. Il en reste en revanche encore quelques-unes sur le temps de midi, mais mieux vaut ne pas tarder.

Pour les équipes du domaine de Quévy, la satisfaction est grande. "On avait bien entendu très envie que cela fonctionne mais nous ne nous attendions pas à un tel engouement", précise Hubert Ewbank. "La dernière année n’a pas été simple, je pense que les gens ont besoin de s’évader, de changer d’air. Beaucoup de Belges ne sont pas partis à l’étranger cette année et se sont recentrés sur ce qu’il y avait à découvrir dans leur propre pays."