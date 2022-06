Envie de chiner sous le soleil? Samedi, la braderie fera son grand retour à Quiévrain. L'Association des commerçants a en effet entrepris de remettre l'événement sur pied. Ce 18 juin, les rues Grande et Debast deviendront donc piétonnes. Les commerçants pourront prendre possession de leur devanture et seront rejoints par des brocanteurs. Le tout pour le plus grand plaisir des dénicheurs de bonnes affaires.

Soucieuse de donner une nouvelle impulsion à la braderie, l'Association des commerçants a mis les petits plats dans les grands. Au menu des festivités, sortie des Gilles en musique, repair café du Plan de cohésion sociale, démonstration de danse par des groupes locaux ou encore concert gratuit de Code A, groupe emmené par la jeune Montoise Lili qu'on a déjà pu entendre lors des concerts du Doudou.