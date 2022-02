"Le sport, c’est l’école de la vie." L’adage est bien connu et pourtant, au sein de certains ménages, l’argent reste un frein à la pratique d’une discipline et au développement d’un potentiel. Pour venir en aide aux jeunes dont les familles ne peuvent se permettre le paiement d’une cotisation ou l’achat de matériel, trois amis viennent de fonder le Rotary Club Baudour Mont Garni. Aujourd’hui, le club se réunit deux fois par mois et a rapidement grandi, accueillant pas moins de 26 membres fondateurs.

Avant de solliciter les premiers acteurs de ce projet, une étude de faisabilité a été réalisée. "Elle a mis en évidence plusieurs éléments. Le premier portait sur l’importance de se définir un objectif fort : permettre à des jeunes de milieux défavorisés d’accéder à une activité sportive librement choisie", soulgine Laurent Drousie, président. "Le deuxième, c’est de fonctionner par un management collaboratif."

Tous les membres ont donc un rôle à jouer, une mission à accomplir pour s’inscrire dans une dynamique collective. « Nous avons choisi le sport parce qu’il est une école de la vie, de l’effort, de l’apprentissage, du respect et non-jugement. Nos actions se déclinent sur plusieurs axes de même importance. »

Concrètement, le club souhaite soutenir les clubs sportifs dans leur ancrage de proximité. "L’aide n’est pas forcément financière, elle peut prendre la forme d’une rédaction de dossier pour une recherche de subsides, d’une mise en relation avec les bonnes personnes. C’est aussi répondre à des sollicitations plus individuelles, par exemple des parents qui ne sont pas en mesure de payer une affiliation ou acheter du matériel."

Et de poursuivre : "il peut aussi s’agit d’un jeune sportif prometteur qui a besoin d’un soutien. Nous souhaitons permettre aux jeunes placés d’avoir accès à un sport que l’institution ne pourrait pas leur proposer et favoriser le sport pour des enfants différents socialement, physiquement,… En résumé, nous entendons être à l’écoute de tout qui veut prendre le sport comme un outil d’épanouissement." La période covid et les difficultés rencontrées par les clubs ont été un point de démarrage pour la création du club.

"Le club a été reconnu par le Rotary Club mi-décembre mais nous devrions recevoir notre charte fin mars", précise encore Laurent Drousie. "Des rencontres sont déjà planifiées avec plusieurs présidents de clubs ou encore avec l’échevin des sports afin de dresser un bilan général de la santé des clubs sur l’entité de Saint-Ghislain." Restera ensuite à se faire connaitre et à attendre les premières sollicitations.